Які бувають туристичні ліхтарі?

Ліхтарі туристичні — дуже важливий елемент спорядження. Особливо вони корисні в зимовий період, коли дні короткі і значна частина походу проходить у темряві. Розбираємось, якими вони бувають і за якими характеристиками їх слід вибирати.

Конструкція

Ліхтарі для туристів поділяють на три категорії за форм-фактором і способом використання:

Ручні моделі. Вони мають найкраще співвідношення ціни й потужності, однак в умовах туристичного походу, де дуже важливим є фактор вільних рук, такі ліхтарі не завжди зручні. Налобні ліхтарики. Вивільнюють руки, даючи змогу комфортно користуватися палкою чи альпіністським спорядженням. Однак такі моделі мають обмежену яскравість та менший час роботи. Кемпінгові аксесуари. Це великі пристрої, якими найзручніше користуватися в разі стаціонарного розміщення. Вони здатні освітлювати весь намет чи табір.

Джерело живлення

Зазвичай електричне туристичне спорядження працює від акумуляторів. Це зручно, економічно й безпечно для довкілля. Але не дуже надійно. Якщо ви плануєте екстремальний похід, спеціалісти інтернет-магазину Travelersclub рекомендують звернути увагу на гібридні ліхтарики.

Ці моделі можуть отримувати енергію як від стандартних акумуляторів, наприклад, 18650, так і від одноразових батарейок. Якщо основне джерело живлення раптом вийде з ладу, його можна швидко замінити резервним. Це дасть змогу безпечно продовжити похід.

Інші характеристики

Експерти Travelersclub також радять враховувати під час вибору такі параметри ліхтарів:

Сила світлового потоку. Мінімальний показник для нічного походу — 100 люмен, рекомендований — 400 люмен і вище.

Час автономної роботи. Розраховуйте його так, щоб не доводилось рухатися в темряві. Майте на увазі, що на холоді акумулятор швидше розряджається.

Матеріал корпусу. Пластик дуже легкий, а сталь стійка до падінь і ударів. Алюміній поєднує їхні переваги, але коштує дорожче.

Наявність додаткових режимів. Деякі ліхтарики можуть слугувати як ручними, так і кемпінговими. Існують також моделі, здатні автоматично подавати аварійний сигнал азбукою Морзе.

Професійні альпіністи й туристи часто вибирають аксесуари з режимом червоного світла, яке зменшує навантаження на очі в сутінках. З ним зір швидше адаптується до довкілля, що дає змогу краще бачити важливі подробиці маршруту на кшталт перепадів висот, ям чи тонких гілок дерев.