Медицинские показания и эстетические преимущества уменьшения груди

Большой размер груди – это не всегда о сексуальности, удобстве или эстетике. Для многих женщин это – о боли, дискомфорте и множестве ограничений. Редукционная маммопластика или же эстетическая коррекция груди – это не просто об идеальной форме груди. Это – об облегчении, и одновременно о возвращении к себе и своему телу. Итак, какие реальные причины уменьшения груди, медицинские показания, типы операций и то, как это влияет на качество жизни женщины, рассказываем далее.

Зачем проводится операция по уменьшению груди у женщин?

Операция по уменьшению груди – это удаление избытка жировой и железистой ткани вместе с лишней кожей, для физического облегчения и возвращения к активной жизни без постоянного дискомфорта. Большинство женщин решают сделать уменьшение ареолов и груди не только из-за эстетики. Слишком большая грудь может вызвать ряд хронических медицинских проблем, которые оказывают существенное влияние на качество жизни. Так, среди наиболее распространенных причин проведения редукционной маммопластики есть:

хроническая боль в шее, спине, плечах – следствие чрезмерной нагрузки на опорно-двигательный аппарат;

головная боль, вызванная мышечным перенапряжением;

глубокие и болезненные следы на плечах давления бретелей бюстгальтера;

постоянные раздражения, сыпь и грибковые инфекции под грудью;

нарушение осанки, которые могут прогрессировать с возрастом;

ограничение или полный отказ в занятии спортом, танцами и другой физической активностью.





В таких случаях плюсы очевидны: уменьшение нагрузки на спину, улучшение осанки, исчезновение боли, облегчение повседневной активности. А еще – легкость в подборе одежды и возвращение уверенности в своем теле. Также часто пациентки приходят после родов или резкого похудения. Тогда к основной цели уменьшения веса груди добавляется желание провести эстетическую коррекцию груди: подтянуть ткани, восстановить форму, достичь симметрии. В некоторых случаях дополнительно выполняется коррекция ареол груди или уменьшение сосков, позволяющих достичь естественного, гармоничного вида.

Какие показания к пластической операции груди?

Когда речь идет о пластической операции уменьшение грудей, последствия для здоровья это ключевой критерий, на который обращают внимание женщины. Ведь, как и любое хирургическое вмешательство, у редукционной маммопластики есть четкие медицинские показания и противопоказания, которые следует обсудить еще до принятия решения. Так, основными показаниями к проведению пластики являются:

макромастия – слишком большая грудь, вызывающая физический дискомфорт;

хроническая боль в спине, шее, плечах;

сильная мышечная или костная боль, вызванная весом груди;

деформации осанки;

ортопедические проблемы, в частности остеохондроз и сколиоз;

опрелости, высыпания и раздражения под грудью;

асимметрия молочных желез;

выраженный птоз, то есть опущение груди;

понижение самооценки, психологическая усталость от собственного тела.

Несмотря на значительный перечень показаний к хирургическому уменьшению груди, данная операция имеет и противопоказания, в частности:

активные инфекции или обострение хронических заболеваний;

сердечно-сосудистые патологии в тяжелой форме;

сахарный диабет или проблемы с заживлением тканей;

беременность или лактация (или их планирование в ближайшем будущем);

нестабильный вес или планы на значительное похудение;

подростковый возраст.

В Daily Medical мы всегда подходим к решению таких вопросов индивидуально. В ходе консультации врач объяснит не только возможности операции, но и все нюансы, связанные с ней, чтобы вы могли принять взвешенное, комфортное для себя решение.

Виды проведения редукционной маммопластики в Украине

Сегодня сделать уменьшение груди можно с помощью нескольких методов и выбор техники зависит от многих факторов: степени гипертрофии, формы груди, типа тканей, ожидаемого результата и особенностей кожи пациентки.

Традиционную редукционную маммопластику (якорная или Т-образная техника), предусматривающая инвертированный Т-образный разрез, который производят в области ареолы, опускают вертикально вниз и завершают горизонтально в естественной складке под грудью. Такой доступ позволяет удалить значительное количество ткани и кожи, поэтому техника идеальна для женщин с очень большой грудью или выраженным птозом.

Вертикальная редукция, которая менее инвазивна, а разрез выполняется вокруг ареолы и вертикально к складке под грудью. Подходит для женщин с умеренной гипертрофией и позволяет достичь хорошего эстетического эффекта с меньшими шрамами, сохраняя естественную форму груди.

Липосакция как метод уменьшения груди, оптимальная для пациенток с преобладанием жировой ткани в структуре груди. Этот метод минимально травматичен, предусматривает более короткий период восстановления и практически не оставляет рубцов.

Уменьшение груди с переносом соска и ареолы, которое производится при выраженном опущении (птозе) для переноски сосково-ареолярного комплекса выше в его естественное положение. Это обеспечивает симметричный, эстетически сбалансированный вид груди после вмешательства.

Комбинированные методы, например, редукционная мамопластика в сочетании с мастопексией (подтяжкой груди) или даже аугментацией (установкой имплантов), когда нужно не только снизить, но и восстановить плотность и форму. Это позволяет создать максимально индивидуальный, гармоничный результат.



Итак, решение об уменьшении груди – это немодная прихоть. Это – забота о себе, своей спине, осанке, движении, внешности. Если вы давно думаете об этом – возможно, пора сделать шаг. Запишитесь на консультацию в центр пластической хирургии Daily Medical, перейдя по этой ссылке https://d-med.com.ua/ru/. Мы честно расскажем, какие именно изменения возможны в вашем случае, и как соединить медицинское с эстетическим.