На Тернопільщині розшукують чоловіка, який зник після виходу з дому

У селі Семиківці Тернопільської області розшукують Урбанського Михайла Івановича, який зник 22 серпня.

За інформацією, оприлюдненою у Facebook-групі «Бережанці та бережанська діаспора», чоловік після обіду 22 серпня вийшов із дому. Відтоді його місцезнаходження невідоме.

Зазначається, що Михайло Урбанський має інвалідність I групи та через стан здоров’я може не усвідомлювати свої дії й не орієнтуватися в місцевості. Він може потребувати допомоги та медичної допомоги.

На момент зникнення чоловік був одягнений у футболку та штани.

Рідні та близькі просять усіх, хто міг бачити Михайла Урбанського 22 або 23 серпня, повідомити про це.

📞 Інформацію можна передати за телефоном +380 99 459 19 37.

Також про можливе місцезнаходження чоловіка просять повідомляти поліцію за номером 102.

Рідні закликають максимально поширити інформацію про зникнення, адже будь-яка деталь може допомогти у пошуках.