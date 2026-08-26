На Тернопільщині розшукують чоловіка, який зник після виходу з дому
У селі Семиківці Тернопільської області розшукують Урбанського Михайла Івановича, який зник 22 серпня.
За інформацією, оприлюдненою у Facebook-групі «Бережанці та бережанська діаспора», чоловік після обіду 22 серпня вийшов із дому. Відтоді його місцезнаходження невідоме.
Зазначається, що Михайло Урбанський має інвалідність I групи та через стан здоров’я може не усвідомлювати свої дії й не орієнтуватися в місцевості. Він може потребувати допомоги та медичної допомоги.
На момент зникнення чоловік був одягнений у футболку та штани.
Рідні та близькі просять усіх, хто міг бачити Михайла Урбанського 22 або 23 серпня, повідомити про це.
📞 Інформацію можна передати за телефоном +380 99 459 19 37.
Також про можливе місцезнаходження чоловіка просять повідомляти поліцію за номером 102.
Рідні закликають максимально поширити інформацію про зникнення, адже будь-яка деталь може допомогти у пошуках.