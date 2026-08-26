Після нападу на автомобіль ТЦК у Тернополі троє військових звернулися до лікарні

Троє військовослужбовців Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернулися за медичною допомогою після конфлікту з цивільними, який стався 25 серпня на вулиці Леся Курбаса у Тернополі.

Про стан постраждалих Суспільному розповів директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

За його словами, ввечері 25 серпня до приймального відділення звернувся один із військовослужбовців ТЦК. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої м’яких тканин у багатьох ділянках тіла.

Ще двоє військовослужбовців звернулися до медзакладу вже 26 серпня. У них виявили забої різних частин тіла. Чоловікам надали необхідну медичну допомогу, після чого вони продовжили лікування амбулаторно.

Конфлікт стався 25 серпня близько 20:00 на вулиці Леся Курбаса. За інформацією поліції, під час розмови працівників ТЦК з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити інші громадяни.

Як повідомляли правоохоронці, люди почали бити по автомобілю та вступили в суперечку з працівниками ТЦК. Унаслідок конфлікту військовослужбовці отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють усі обставини події та учасників конфлікту.