На Тернопільщині самоізолювалися 68 людей, які контактували з хворим на коронавірус

На Тернопільщині самоізолювалися 68 людей, які контактували з чоловіком, який другим захворів на короновірус. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, – пише Суспільне.

“Є певний зв’язок із попереднім випадком. Ці два чоловіки перебували в одному місці в межах інкубаційного періоду. І ми розглядаємо цей другий випадок як такий, що у першому і другому випадку було одне спільне джерело, і зараження відбулося в межах 3-го березня поточного року. Враховуючи, що вони захворіли з різницею в один день: один 13-го, другий 14-го березня, то вони не могли послужити джерелом один до одного. Ми рахуємо, що там була 3-тя людина, можливо, це нульовий випадок Тернопільської області. Ситуація ускладнюється тим, що там було ще численна кількість людей, і як ми розуміємо, сьогодні станом на 24 березня (максимальний інкубаційний період 14 днів) ще не завершений. Тобто можливо очікувати появу інших випадків. За результатами нашого підрахунку людей, які вже контактували саме із цією людиною близько 68-69”.

Що відомо:

У Тернопільському ОЛЦ зареєстрували ще дві підозри на КОВІД-19. Загалом було 36 підозр на коронавірус. 30 з них – не підтвердили, 4 випадки досліджують.

Двоє чоловіків, які захворіли на коронавірус на Тернопільщині, були на одній події.

У Тернопільському обласному лабораторному центрі 23-го березня підтвердили другий у Тернопільській області випадок COVID-19. О 20:10 в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу.

Станом на 20:00 23-го березня було два випадки з підозрою на коронавірус. Усього підозр було 34. Спростовано 30, два випадки лабораторно підтверджені.

23-го березня в області було 11 випадків з підозрою на коронавірус. 9 випадків досліджували в обласному лабораторному центрі. Ще 2 біоматеріали в жителів Тернопільської області відібрали в Львівській інфекційній лікарні.

20-го березня в 57-річного чоловіка на Тернопільщині в Заліщиках обласний лабораторний центр діагностував COVID-19.

Майже трьомстам особам, які в Заліщиках близько контактували зі священником, в якого коронавірус, – працівники Тернопільського обласного лабораторного центру рекомендували самоізолюватися .

У п’яти членів родини священника, який у Заліщиках захворів на коронавірус, COVID-19 не виявили.

Члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облжержадміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. На виїздах зі Заліщиків будуть встановлені поліцейські пости.