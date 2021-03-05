На Тернопільщині селяни, які перекривали дорогу, добилися свого

3 березня голова Заліщицької міської ради Іван Дрозд спільно з першим заступником Романом Краснюком здійснили робочу поїздку у село Касперівці, з метою врегулювання конфлікту, який днями відбувся.

Іваном Петровичем була організована зустріч мешканців громади з представниками дорожніх служб Тернопільщини, а саме: директором Управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської ОДА – Олегом Проданом, заступником начальника з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Ігорем Данилишиним та представником служби автомобільних доріг в Тернопільській області Василем Козачком, з метою вирішення наболілого питання.

Нагадаємо, що напередодні мешканцями даного села було перекрито дорогу, вони обурювалися проїзду навантажених фур через населений пункт, пояснюючи це тим, що фури з великим тоннажем буквально за тиждень часу знищили все асфальтне покриття дороги. На в’їзді у село стоїть знак “26 тонн”, а фури везли набагато більше, разом із фурою вага орієнтовно складала майже 40 тонн. Жителі занепокоєні, що через це селом неможливо переїхати та є загроза руйнуванню мосту.

На даній зустрічі було обговорено ряд інших важливих питань, зокрема:

звернутися до підрядника ТОВ «АВАКС ПРОФ», який обслуговує дану частину дороги, з проханням усунути аварійний стан та провести її ремонт, проте, однією із умов ремонту дороги має бути стала температура повітря не менше ніж +8;

обговорено проведення середнього поточного ремонту дороги Заліщики –Борщів. Більш детально представники влади спільно з представниками області обговорили питання ремонту дороги М-19, яка проходить через м. Заліщики. Так як по даній дорозі прокладено водогін, виникають проблеми із завершенням ремонту даної дороги.

Під час зустрічі було домовлено, що міська рада своїми силами перенесе водогін на тротуар даної вулиці, а натомість служба автомобільних доріг відновить тротуарне покриття. Усі питання вирішені попередньо позитивно.

Отже, з настанням сприятливих погодніх умов підрядники відновлять роботи на автошляхах.