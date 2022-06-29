На Тернопільщині ще одна парафія вийшла з московського патріархату

8 червня у День Конституції України до єпархіального управління завітали представники парафії Покрови Пресвятої Богородиці скла Залісці Кременецького району. Вони подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Рішення відмовитися від підпорядкування московському патріархату і перейти у лоно помісної української Православної Церкви релігійна громада Залісців ухвалила переважною більшістю голосів.

Архієпископ Нестор задовольнив клопотання і видав відповідний указ. Віднині парафія Покрови Пресвятої Богородиці с. Залісці увійшла до Шумського благочиння Тернопільської єпархії Православної Церкви України.