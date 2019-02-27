На Тернопільщині школярки виготовили одяг зі сміття (фото)

На уроці біології та екології учениці 10 класу колегіуму для дівчат “Знамення”, що у Зарваниці, представляли наряди, які створили власноруч з матеріалів, що засмічують навколишнє середовище.

Одяг дівчата виготовили з поліетилену та паперу, до складу яких входять безліч різноманітних екологічно небезпечних речовин та токсичних сполук, які, потрапляючи в організм людини, завдають шкоди її здоров’ю. Забруднення масивів різними відходами обмежує доступ кисню і саме через це щороку зменшується кількість квітів, які милують людське око, та різноманітних рослин. Виготовляючи одяг, кожна колегіантка приклала максимум зусиль, щоб якнайкраще зобразити глобальну проблему забрудення навколишнього середовища. Під час уроку учениці сформулювали знання про основні види та джерела забруднення, розглянули особливості цього питання, а на завершення запропонували можливі шляхи вирішення глобальної проблеми сьогодення.