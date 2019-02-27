Тернопільський студент став найкращим серед сотні студентів України і поїде вчитись в Канаду

Студент третього курсу факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії ТНТУ ім. І. Пулюя Василь Кохан переміг у конкурсному відборі програми Mitacs Globalink Research Internship. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

“Наш студент став кращим серед сотні студентів з України, – йдеться у повідомленні. – Завдяки наполегливій праці та досягненням у дослідницькій сфері він продовжить роботу над своїм проектом «Створення гри для навчання комп’ютерного мислення» в Університеті Альберти (Едмонтон, Канада) під керівництвом професора Марії Кутуміс”.

Нагадаємо, що програма Mitacs Globalink Research Internship — це міжнародна ініціатива для іноземних студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії, Тунісу та України для дослідницького стажування в Канаді. З травня по вересень кожного року, учасники, що пройшли відбір, беруть участь в 12-тижневому дослідницькому стажуванні під керівництвом канадських викладачів університетів з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних до гуманітарних і соціальних наук. Випускники програми Globalink Research Internship, що зацікавлені в поверненні до Канади для навчання в магістратурі, мають право на отримання стипендії Globalink Graduate Fellowship.

Минулого року студент Василь Кохан брав участь у програмі мобільності Еразмус+ в Університеті Валенсії, що стало хорошим поштовхом та досвідом для подальшої перемоги в програмі Mitacs.

Також варто зазначити, що у 2018 році студентка ТНТУ 4-го курсу спеціальності «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Ольга Матіяш успішно пройшла стажування по програмі Mitacs Globalink Research Internship в Університеті Гуельф (провінція Онтаріо), де працювала над проектом з виробництва бананового борошна із відходів супермаркетів.

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