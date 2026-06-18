На Тернопільщині шукають чоловіка, який зник після виходу з дому

У Чортківському районі продовжуються пошуки місцевого жителя, який зник безвісти після того, як пішов з дому та не повернувся.

Як повідомили рятувальники, 17 червня працівники ДСНС спільно з поліцейськими проводили пошукові роботи поблизу села Бурдяківці Скала-Подільської громади. Розшукують чоловіка 1960 року народження, який зник 16 червня.

До операції залучили особовий склад 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та групу рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час пошуків використовували спеціальну техніку, службового собаку та безпілотний літальний апарат.

За день рятувальники обстежили близько 22 гектарів місцевості.

Станом на завершення робіт 17 червня встановити місцеперебування чоловіка не вдалося. Пошуково-рятувальна операція триває.