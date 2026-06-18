Озброєний чоловік забарикадувався з жінкою у квартирі в Тернополі: поліція веде переговори

У Тернополі 18 червня озброєний чоловік забарикадувався у квартирі, утримуючи там жінку. На місці події працюють правоохоронці, тривають перемовини.

Про це повідомило «РБК-Україна» з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс.

За даними місцевих пабліків, озброєний чоловік, який забарикадувався у, погрожує вбити жінку. На місці видно дуже багато поліції.

Гірдвіліс підтвердила, що на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуться перемовини.