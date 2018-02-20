На підприємстві ТОВ «Тернопільбуд» у 2017 році зафіксовано три нещасних випадки. Результати розслідування

Комісія Управлінням Держпраці у Тернопільській області завершила розслідування нещасного випадку, який стався 14 грудня 2017 року о 19 год. 07 хв. на підприємстві тернопільського комбінату «Будіндустрія» ТОВ «Тернопільбуд», – повідомляє прес-служба відомства.

Нещасний випадок стався із оператором парогазогенераторів паросилового господарства на комбінаті «Будіндустрія» ТОВ «Тернопільбуд». У період розпалювання теплогенератора відбулося загасання полум’я. Через неповне перекриття газу клапаном-відсікачем, газ почав надходити у теплогенератор, у якому відбулося вибухонебезпечне накопичування газоповітряної суміші. Оператор приступив до повторного запалювання теплогенератора при виключеному вентиляторі димососа та непровентильованій пропарювальній камері, а у результаті появи іскри у теплогенераторі відбулося загорання газоповітряної суміші і стався вибух. Внаслідок вибуху обвалилося частина перекриття даху будівлі, оператору травмувало нижню кінцівку.

Комісія з розслідування нещасного випадку встановила, що причинами нещасного випадку є: не забезпечення повного перекриття газу клапаном-відсікачем при загасанні полум’я; не забезпечена робота вентилятора димососа на весь період роботи теплогенератора; перед розпалюванням пальника теплогенератора оператор не переконався у тому, що системи вентиляції і рециркуляції працюють та здійснив розпал пальника без роботи вентилятора димососа; недостатній нагляд з боку інженерно-технічних працівників підприємства за виконанням підпорядкованими працівниками вимог інструкцій з охорони праці. За результатами розслідування комісія запропонувала підприємству заходи щодо усунення причин нещасного випадку.

Планова перевірка стану охорони праці та промислової безпеки на підприємстві відбулася у листопаді 2017 року. У 2017 році на підприємстві зафіксовано 3 нещасних випадки, із смертельним наслідком не було.

Держпраці вкотре наголошує на неухильному дотриманні правил охорони праці та техніки безпеки задля збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.