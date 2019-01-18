На Тернопільщині скандальний екс-директор намагається поновитись на посаді

Кременецький районний суд в особі судді Мочальської відмовив в ухваленні позову щодо скасування догани, яку було надано директору Почаєвської школи Варварі Кухаревич за підсумками роботи громадської комісії по контролю за діяльністю директриси.

Комісія ще влітку виявила значні порушення у діяльності Кухаревич на посаді директора школи. За результатами роботи комісії – притягнення до дисциплінарної відповідальності (догана).

Після догани директриса не уникнула звільнення. Не допомогли навіть лікарняні, які допомагали уникати виконання обов’язків та контактів із незадоволеною громадою.

Варто відзначити громадськість та їхню тверду позицію у відстоюванні власник переконань. Батьки учнів тепер вже Опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. пішли до кінця і довели, що за правду завжди варто боротися.

Перший судовий позов щодо скасування догани виграно, – повідомляє депутат міської ради Тарас Паляниця.

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