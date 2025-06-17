Неповнолітні на мопедах — зростаюча загроза на дорогах Тернопільщини: поліція штрафує батьків

На дорогах Тернопільщини зростає кількість аварій за участі мототранспорту, і тривожним є той факт, що все частіше за кермом — неповнолітні. За перше півріччя 2025 року в області сталося 52 ДТП за участі мопедів і мотоциклів, у яких постраждали 44 особи, одна — загинула.

У кожному другому випадку керували неповнолітні, повідомляють у поліції. Лише за 6 місяців зафіксовано 20 аварій, в яких водіями мототранспорту були діти та підлітки. В результаті — 13 юних учасників дорожнього руху отримали травми.

“Це вже системна проблема. Підлітки часто ігнорують правила: не мають водійських прав, не носять шоломів, керують мопедами без дозволеного віку”, — пояснює старший інспектор сектору ювенальної превенції Ірина Стефановська.

Поліція області розгорнула профілактичні заходи, спрямовані на виявлення порушень серед водіїв мототранспорту. Особливу увагу приділяють саме неповнолітнім водіям.

“Нагадуємо: керувати мототранспортом дозволено лише з 16 років і за наявності відповідного посвідчення. У випадку порушень — відповідальність несуть батьки”, — зазначає старший інспектор Амалія Кальбарчик з управління патрульної поліції.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до того, що роблять їхні діти у вільний час, і не дозволяти їм сідати за кермо без належної підготовки та документів.

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