У Лановецькій громаді прибрали 14 стихійних сміттєзвалищ

У травні цього року інспектори з охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області під час проведення планової перевірки Лановецької міської ради виявили 22 несанкціоновані звалища з відходами загальною площею 9 109 кв. м.

📩За результатами обстеження Інспекцією було підготовлено та направлено на адресу громади вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».

📌Станом на сьогодні вимогу виконано частково, зокрема: 14 сміттєзвалищ ліквідовані повністю, 8 – частково прибрані.

☝Наголошуємо, заходи контролю, що проводяться Інспекцією на території Тернопільської області, а відтак – вимоги, що направляються із зобов’язаннями ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища є, звичайно, дієвими. Однак, держава починається із громадян, які повинні брати відповідальність за свої дії і дбати про середовище, у якому живуть.

‼ Легше не допустити виникнення проблеми, ніж боротися з її наслідками.

▶ Нагадуємо, про розміщення місць несанкціонованих сміттєзвалищ можна повідомити Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через застосунок #ЕкоЗагроза, на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-95-82, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua