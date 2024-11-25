На Тернопільщині сталась смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 листопада в с. В. Ходачків Підгороднянської територіальної громади. Близько 20.30 годин на автомобільній дорозі М-30 не розминулись два автомобілі «Opel Vivaro» та «Audi A6».

Внаслідок аварії травмувався 24-річний водій «Audi A6», якого з переломом ноги госпіталізували в хірургічне відділення Тернопільської о бласної клінічної лікарні.

На жаль, водій іншого автомобіля, 26-річний місцевий житель, отримав травми від яких помер в кареті екстреної медичної допомоги.