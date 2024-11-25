Бизнес-сувениры с логотипом: что это и зачем они нужны?



Одним из распространенных и действительно работающих способов ненавязчивого продвижения бренда компании и повышения ее узнаваемость является брендирование сувенирной продукции. Так, блокноты, ручки, чашки с логотипом фирмы используются в офисе, на конференциях, преподносятся в качестве корпоративных презентов.

Как бизнес-сувениры влияют на продвижение?

Корпоративные подарки служат мощным и в то же время нативным рекламным инструментом. Люди пользуются брендированной продукцией в повседневной жизни, а значит логотип компании постоянно оказывается на виду у них самих, их знакомых и просто прохожих.

Сувенирная продукция и корпоративные подарки выполняют разные цели. Недорогие сувениры помогают привлекать новых клиентов, тогда как более дорогостоящие презенты обычно преподносят партнерам и важным клиентам в знак их высокой значимости для компании.

Какой корпоративный подарок выбрать?

При выборе корпоративных презентов и сувениров важно определить задачи, которые они будут решать, а также очертить целевую аудиторию. Для привлечения посетителей на выставке и повышения лояльности постоянных клиентов нужны подарки разной стоимости и тематики.

Хорошо себя зарекомендовали следующие категории презентов:

для офиса — часы, ручки, блокноты, подставки под канцтовары, флешки;

для выездных мероприятий — наборы для пикника, палатки, туристическая посуда и принадлежности, куртки;

для сотрудников и новых клиентов — чашки, бутылки для воды, футболки, зарядные устройства, полотенца, зонты, повербанки, настольные наборы;

для партнеров и крупных клиентов — изделия из кожи, дерева, драгоценных металлов, дорогие перьевые ручки и прочие аксессуары.

Для приобретения корпоративных презентов, стоит обратиться к надежным поставщикам с собственной производственной базой, например, VIP-Print. Эта компания не только обеспечит быструю и качественную печать любого тиража, но и сможет предложить большой ассортимент товаров для нанесения логотипа. Это позволит сэкономить время на поиск и покупку подарков.