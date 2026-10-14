У Польщі виявили близько 30 останків українців, убитих у березні 1944 року

Близько 30 людських останків виявили під час пошукових робіт на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства Польщі. Йдеться про українців, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

Пошукову експедицію проводять на замовлення Інституту. Роботи забезпечує комунальне підприємство «Доля», яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

За попередніми результатами, на території кладовища виявили як поодинокі, так і групові поховання.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив на важливості гідного вшанування всіх загиблих незалежно від їхнього походження та національності.

«Справжнє примирення починається з поваги до пам’яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння», — зазначив він.

За словами керівника КП «Доля» Святослава Шеремети, попередні результати пошуків підтверджують інформацію зі спогадів колишніх мешканців Ласкова, яким вдалося врятуватися під час подій березня 1944 року.

Наступним етапом мають стати ексгумаційні дослідження, після яких планують перепоховати загиблих і гідно вшанувати їхню пам’ять. Пошук місць поховань продовжуватимуть.

Скільки українців загинули в Ласкові у 1944 році

За даними, наведеними Українським інститутом національної пам’яті, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей.

У межах досліджень українських і польських істориків та експертів встановили дані про 327 мешканців села, які загинули того року. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв — близько 350 осіб.

Остаточну кількість загиблих можуть встановити після подальших історичних і пошукових досліджень.

Нинішня експедиція є другою пошуковою місією української сторони в Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року українські фахівці працювали в селі Юречкова на підставі офіційного дозволу польської влади.

Пошукові роботи в Ласкові проводять на виконання домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.