Будівництво Струсівського моста наближається до завершення

Вперше за 50 років капітально ремонтують міст через річку Серет на км 103+602 автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Головне завдання мостовиків – зробити прогонову будову, котра б витримувала сучасний потік транспорту, адже траса Н-18 на Тернопільщині є дуже завантаженою. Це основна туристична артерія у напрямку Карпат.

Спорудження мосту відбувається за програми Програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Укладено перший шар асфальтобетонного покриття на мосту. Триває влаштування тротуарів, бордюрів та бар’єрного огородження. Також на мосту буде укладено верхній шар покриття з щебенево-мастикового-асфальтобетону та нанесена розмітка.

Підрядна організація: ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ».

Всі технологічні процеси контролює представник незалежного технічного нагляду. На цьому об’єкті це Консорціум «Техексперт інжиніринг».

Міст з балкового переробили в арковий. Облаштували три основні елементи моста: гофровану арку та дві прогонові труби із металоконструкцій системи Віакон. Прогонові труби використовуватимуться для пропуску великих потоків води. На вході та виході з труб на щебеневу основу влаштовані матраци Рено (розміром 3х2х0,23м) для укріплення пойми річки Серет, інформує Служба автомобільних доріг.

Габарити моста збільшили до 9 метрів, розширили тротуари по обидва боки. Вони матимуть ширину по 1,5 м.