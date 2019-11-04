На Тернопільщині відкрився сезон полювання. Офіційна інформація

З 02 листопада 2019 року на території мисливських угідь Державного підприємства «Тернопільське лісове господарство» відкривається сезон полювання на парнокопитних тварин, який триватиме до 29 грудня 2019 року, на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, до 26 січня 2020 року.

Днями полювання на парнокопитних є субота і неділя. Дозволом на добування парнокопитних тварин (кабана та козулю) є ліцензія, яка видається на один день полювання. Полювання на парнокопитних тварин дозволяється тільки набоями спорядженими кулею, забороняється використовувати при полюванні на парнокопитних тварин набої споряджені картеччю чи шротом та малокаліберну зброю під патрон кільцевого запалювання.

З 10 листопада 2019 року відкривається сезон полювання на хутрових звірів (зайця і лисицю), який триватиме до 12 січня 2020 року. Днями полювання на хутрових звірів є неділя, ( 10, 17, 24 листопада, 01, 08, 15, 22, 29 грудня 1019 року, 05, 12 січня 2020 року), також з 02 лютого 2020 року по 23 лютого 2020 року дозволено полювання на лисицю та інших хижих тварин. Дозволом на добування хутрових звірів є відстрільна картка, яка видається користувачем мисливських угідь. Полювання на хутрових звірів дозволено тільки в польових мисливських угіддях. При проведенні полювання мисливець повинен мати при собі такі документи: державне посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, відстрільна картка на добування хутрових тварин, дозвіл на право носіння та зберігання мисливської зброї, паспорт на собак мисливських порід (в разі використання їх при полюванні), та пред’являти їх на вимогу працівників державної лісової охорони після пред’явлення ними посвідчення особи. Забороняється використовувати при полюванні на хутрових звірів (крім вовка та лисиці) нарізну вогнепальну зброю калібром більш як 5,6 міліметра.

Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем за один день полювання – один заєць. Норма відстрілу лисиці не лімітована.

За додатковою інформацією звертайтесь за тел. 52-35-62

Мисливствознавець ДП «Тернопільське лісове господарство» Андрій Барабаш.

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