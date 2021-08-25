На Тернопільщині в ДТП постраждали 5 людей (фото)

25 серпня о 14:36 на автодорозі поблизу села Бедриківці Заліщицької територіальної громади Чортківського району відбулося зіткнення легкових автомобілів “Daewoo Lanos” та “Volkswagen Passat”, внаслідок чого п’ятеро осіб зазнали травмування.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на місце події залучався черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону.

За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС деблокували водіїв та трьох пасажирів. Рятувальники надали потерпілим долікарську допомогу та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.