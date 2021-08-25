На фермі Петра Гадза запрацює три нових корівники

Компанія відомого аграрія та мецената Петра Гадза – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» завершує монтаж трьох корівників на тваринних комплексах в селах Осівці, Соколів та Пилява, а також доїльної каруселі в на комплексі в с. Соколів.

Кожен із цих корівників розрахований на 560 дійних корів, загалом 1680 голів. Ці інвестиції дадуть змогу збільшити кількість молока яке надійде на Тернопільський молокозавод «Молокія» та виробничі потужності ТМ «Ласунка».

– Це дозволить збільшити кількість робочих місць. Оскільки щорічно відбувається спад поголів’я ВРХ молока в країні, то запуск цих комплексів є виконанням програми уряду щодо його збільшення та нашим вкладом в розбудову громад й держави в цілому, – наголосив голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.