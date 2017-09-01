На Тернопільщині в кар’єрі виявили останки 50-60 загиблих осіб

29 серпня на горі Лисоня розпочали роботи процесу ексгумації на місці виявлених останків військових часів Першої світової війни у кар’єрі, де добувають камінь.

Як повідомив заступник керівника меморіально-пошукового комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Володимир Харчук, розкопки проводяться археологічним методом. В могилі двошарове санітарне захоронення з кількістю десь 50-60 осіб. Поряд з останками знайшли хрестики, ґудзики, монети, зброю, які належать воїнам австрійської, німецької та російської армій.

Працівники комунального підприємства при хороших погодних умовах планують завершити їх до 5-6 вересня.