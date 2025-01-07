Рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі за минулу добу

У м. Кременець на вул. Вишнівецькій горіло стихійне сміттєзвалище на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано завдяки спільним зусиллям рятувальників 5-ї ДПРЧ, добровільної пожежної команди с. Білокриниця та фермерського господарства «Волинь НОВА», яке надало техніку для підвозу води.

🚨 Серетець

У с. Серетець Залозецької ТГ Тернопільського району сталася пожежа господарчої споруди. Вогнем знищено перекриття, солому, мотоцикл та речі, але завдяки оперативним діям вогнеборців врятовано дві сусідні будівлі. До ліквідації пожежі залучалися чергові караули 17-ї ДПРЧ, МПК с. Залізці та МПК с. Загір’я.

🚨 Ладичин

У с. Ладичин Микулинецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа господарчої споруди. Завдяки злагодженій роботі рятувальників 25-го ДПРП вдалося врятувати дві сусідні будівлі.

⚠️ Причини пожеж та розмір збитків встановлюються.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, щоб уникнути надзвичайних ситуацій!

👉 Головне управління ДСНС України у Тернопільській області дбає про вашу безпеку!