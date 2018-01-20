На Тернопільщині вчителька облилась соляркою і спалила себе живцем…

На Святий вечір у селі Давидківці Чортківського району сталася страшна трагедія: 48-річна колишня вчителька молодших класів вчинила… самоспалення. Непоправне сталося 6 січня близько 11-ої години, коли її рідні поралися на кухні, накривали на стіл, ставили в хаті дідуха. Рідні жінки не могли знайти її, заглядали в усі куточки на подвір’ї, запитували сусідів, чи не заходила до них, аж раптом зять вийшов на город і помітив у лісосмузі дим. Пішов туди і застав жахливу картину — на землі лежала обгоріла теща… Приголомшений чоловік прибіг додому, розказав дружині та викликав поліцію.

— Зі слів рідних, жодних конфліктів у родині не було, як і інших факторів, що би спонукали до самогубства. Єдине — колишня вчителька останніх півтора місяця проходила курс лікування у приватного психіатра. З місця події вилучено пластмасову каністру із залишками дизельного пального. Відомості про подію внесено до ЄРДР і кваліфіковано ч. 1 ст. 115 ККУ (самогубство), — повідомили в ГУНП в Тернопільській області.

Ні односельці, ні рідні загиблої так і до кінця не знають, що саме спонукало вчительку до такого безнадійного кроку. 8 січня жінку поховали за християнським звичаєм.

— У селі різне говорять про інцидент, здебільшого дивуються та співчувають, — каже мешканка Давидківців. — Жінка 26 років пропрацювала у Колиндянській школі вчителем початкових класів, кілька років тому пішла на пенсію за вислугою років. Їздила до райцентру, поралася по господарці, недавно я бачила, як вона ішла до сільської ради оформляти субсидію. Що ж могло статися? Кажуть, що колишня вчителька лікувалася у психіатра. Можливо, й так, але рідні про це не розповідали у селі, це дуже особисте, ніхто й нині не розпитує, бо це болюча тема. У загиблої велика благополучна сім’я — чоловік, дві доньки, зять, онучок, живуть заможно. Поховав її священик, бо ж невідомо, що саме спонукало її до самогубства і чи вчинила його свідомо…