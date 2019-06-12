На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку “Невідомому пластуну”

7-9 червня відбувся другий військово-історичний фестиваль “Чортківська офензива”. У рамках фестивалю та до 100-річчя однієї з найуспішніших наступальних операцій Української Галицької Армії у Чорткові відкрили меморіальну дошку “Невідомому пластуну”, пише сайт Тернопільської єпархії ПЦУ.

Голова Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об’єднаннями архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор звершив чин освячення пам’ятної дошки невідомому герою, який 8 червня 1919 року допоміг стрільцям ІІ-го Станіславського куреня Бережанської бригади полонити півтори сотні польських вояків.

Його Високопреосвященству співслужив голова єпархіального відділу у справах молоді протоієрей Вадим Криворучко.