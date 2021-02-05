На Тернопільщині внаслідок ДТП чоловік опинився в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась зранку 4 лютого на автодорозі М-19 поблизу с. Яблунів. Близько 10.00 години ранку тут не розминулись два автомобілі «ЗАЗ-1102» та «Isuzu».

Внаслідок аварії на лікарняному ліжку опинився пасажир «Таврії», 50-річний житель с. Лошнів Теребовлянського району. Чоловік отримав закриту травму живота, забій попереково-крижового відділу хребта й забій кісток тазу. Після наданої медичної допомоги пацієнта шпиталізовано у Копичинську райлікарню.