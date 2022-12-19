На Тернопільщині водій автомобіля загинув страшною смертю

Трагічний випадок стався 17 грудня в районі с. Воля Микулинецької територіальної громади. Автомобіль «Mercedes Vito» рухався по трасі слідом за вантажівкою. Аж раптом від вантажівки відірвався тент із металевою стійкою та залетів прямо в лобове скло мікроавтобуса. Це призвело до втрати водієм «Mercedes Vito» контролю над транспортним засобом, внаслідок чого автомобіль з’їхав в кювет та зіткнувся з деревом.

На жаль, 33-річний водій отримав травми несумісні із життям та загинув на місці ДТП.

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