У Тернополі затвердили нові правила розміщення вивісок

9 листопада 2022 року на черговому засіданні виконавчого комітету затверджено загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок (табличок) на території Тернопільської міської територіальної громади.

Робота над цим проєктом розпочалась ще влітку минулого року . Її почала громадська організація Центр громадського моніторингу та аналітики разом із юристом та адвокатом Романом Качановським. Роман порівнював та вивчав досвід інших міст України і розробив детальний проєкт про розміщення вивісок (табличок) на території тернопільської громади.

Важливо також зазначити, що даний проєкт не регулює питання розміщення рекламних матеріалів. Адже відомо, що цього року влітку на платформі електронної демократії була зареєстрована та зібрала необхідну кількість голосів петиція про впорядкування зовнішньої реклами в Тернополі.

• Зараз ми займаємось питанням вивісок і табличок, які відрізняються за своїм правовим статусом від реклами. Реклама регулюється окремим нормативним правовим актом і розміщується на підставі дозволу і цим питанням наразі ми не займаємось. Лише вивісками і табличками, які є елементами благоустрою міста – каже, Роман.

9 листопада виконком затвердив загальні вимоги і обмеження. За задумом міської ради це має підштовхнути громадськість Тернополя зробити таблички згідно естетичних вимог.

• Ми ще працюємо над широким комплексним документом, який би регулював усі питання розміщення вивісок, приведення їх у відповідний стан, реагування на неналежне встановлення, винесення приписів, робота демонтажу – уточнює, Роман Качановський .

Робота над фіналізацією цього проєкту триває і зі слів розробника за місяці 2-3 може бути готовий фінальний документ, який і винесуть на розгляд сесії ТМР. Разом з тим рішення, яке прийнято виконкомом 9 листопада, набуває чинності з моменту його подання та опублікування. Тобто ці загальні вимоги вже є дійсні на території усієї тернопільської територіальної громади і всі суб’єкти, яких вони стосуються, повинні їх виконувати.

Руслан Дацюк, головний спеціаліст відділу містобудівного планування управління містобудування та архітектури зазначає, що управління активно співпрацювало з Романом Качановським над розробкою загальних вимог та обмежень щодо розміщення вивісок на території Тернопільської громади близько місяця.

• Крім даного рішення, яке ми підготували, потрібно підготувати ще порядок розташування вивісок. Це буде матеріал більш обширний з описом процедури демонтажу, моніторингу вивісок, яке планується подавати на сесію МР. Відповідно після затвердження даного положення ми зможемо ефективніше працювати застосовуючи суміжні управління, які допоможуть моніторити ситуацію і діяти згідно чинного законодавства .

Пан Руслан каже, що працівники управління будуть лояльні до підприємців зважаючи на стан в країні і даватимуть час все виправити.

Олег Шевчук – архітектор, розробник візуальної частини проєкту про порядок розміщення вивісок у Тернополі, каже що не втручався у дизайнерські речі, такі як шрифт наприклад, адже тут кожен має право мати власний стиль. Але є обмеження у розмірі, місці розташування, освітленні вивісок, блимаючих та освітлювальних елементах.

Висновок: давайте ставитись до свого міста як до спільноти у якій всі поважають одне одного. Зовнішня поверхня фасаду це також власність міста, тому місто має право врегульовувати благоустрій в інтересах спільноти.

Авторка: Наталка Хамуляк

Довідка: Розробка єдиних правил розміщення вивісок у Тернопільській громаді виконувалась ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” в рамках проєкту “Центр громадського контролю “ДІЙ! в Тернополі” за підтримки People in Need.