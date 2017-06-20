На Тернопільщині вперше спортсмену виділили будинок, а не землю

Про чудову новина зі Скалата повідомляє директор департаменту у справах сім’ї, молоді , фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Віктор Мацикур.

У п’ятницю на сесії міської ради було прийнято рішення про виділення будинку для срібної призерки чемпіонату Європи 2017 року з важкої атлетики Марії Хлян. Одностайне рішення депутатського корпусу, особиста позиція міського голови Петра Савончака та голови ОДА Степана Барни, підтримка з боку керівника обласної федерації важкої атлетики Богдана Олійника, а також офіційні листи та неодноразові робочі зустрічі, організовані управлінням фізичної культури та спорту ОДА дали такий результат.

Дякую причетним! На сьогодні крім виділення у кількох випадках нашим провідним спортсменам області земельних ділянок для забудови, виділення будинку є першим та поки єдиним. Але впевнений – далі буде!

Нагадаємо, нещодавно українська важкоатлетка Марія Хлян стала срібним призером чемпіонату Європи у хорватському Спліті. Виступаючи у ваговій категорії до 69 кг, Марія Хлян набрала у сумі двох вправ 225 кг (99+126) і стала другою.