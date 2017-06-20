Два тернопільські магазини продавали алкоголь після 22-ої години: тепер їм не уникнути відповідальності

І знову наші хлопці виявили 2 факти порушення рішення Тернопільської міської ради щодо заборони продажу алкогольних напоїв після 22.00год.

За результатами оформлено 2 адміністративних протоколи за ч. 2 ст.156 КУпАП на продавців торгівельних об’єктів по вул. 15 Квітня та вул. Л.Українки.

Крім того, виявлено ряд об’єктів, які працюють з порушенням режиму роботи. По цих фактах буде вжито заходів реагування згідно законодавства. Дана робота управління муніципальної поліції буде продовжуватись і надалі.