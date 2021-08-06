На Тернопільщині високопосадовець не «помітив» незаконного вирубування дерев у заказниках на 2 млн.грн.

2 млн грн збитків через незаконну вирубку лісів – підозрюють посадовця Тернопільського управління лісового та мисливського господарства.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, який допустив незаконну рубку дерев у лісах, чим завдав збитків державі на майже 2 млн грн (ч.2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2017 році посадовець не «помітив» незаконного вирубування дерев на території лісового заказника загальнодержавного значення «Суразька дача», Національного парку «Кременецькі гори»; ботанічних заказників «Яблунівський» та «Дача Галілея».

Чиновник не забезпечив охорону лісу, знаючи про незаконні порубки, та не зробив жодних дій для їх припинення.

Посадовець намагався уникнути від повідомлення йому про підозру, проте завдяки спільним зусиллям слідчих і оперативників її було вручено.

Триває розслідування що здійснювали слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.