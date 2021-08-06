Дітей, які зникли з дитячого будинку знайшли
Правоохоронці припинили пошуки двох дітей, які самовільно покинули територію тернопільського дитячого будинку.
Їх місцезнаходження встановлено.
«Розшук припинено, діти розшукані! Жертвою злочину або правопорушення не стали!», — йдеться на сторінці спільноти «Розшук дітей ГУНП в Тернопільській області» у соцмережі «Фейсбук».
Деталей історії у поліції не розголошують, як і того, де знайшли дітлахів.
Як повідомлялося раніше, вчора ввечері двійко дітей зникли з території спеціалізованого закладу, щo на вулиці С. Бандери, 81. У розшук оголосили 15-річну Тетяну Шутак та 16-річного Олександра Шмалька.