14:27 | 6.08.2021
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Тернопільщина 

Дітей, які зникли з дитячого будинку знайшли

tata 0 Views Прокоментуй!
Правоохоронці припинили пошуки двох дітей, які самовільно покинули територію тернопільського дитячого будинку.
Їх місцезнаходження встановлено.

«Розшук припинено, діти розшукані! Жертвою злочину або правопорушення не стали!», — йдеться на сторінці спільноти «Розшук дітей ГУНП в Тернопільській області» у соцмережі «Фейсбук».

Деталей історії у поліції не розголошують, як і того, де знайшли дітлахів.

Як повідомлялося раніше,  вчора ввечері двійко дітей зникли з території спеціалізованого закладу, щo на вулиці С. Бандери, 81. У розшук оголосили 15-річну Тетяну Шутак та 16-річного Олександра Шмалька.

 

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