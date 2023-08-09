15:22 | 9.08.2023
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На Тернопільщині виявлено бомби часів Другої світової війни

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У с. Вигода Чортківського району виявлено дві авіаційні бомби часів Другої світової війни

О 12:00 у лісовому масиві поблизу с. Вигода Копичинецької ТГ Чортківського району групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області під час планового технічного обстеження території виявлено, вилучено та о 17:00 год. знищено дві авіаційні бомби АО-2,5 часів Другої світової війни.
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