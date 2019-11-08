З тернопільської ОДА звільнився найбільш корумпований очільник Управління, – “Автомайдан”

Саме сьогодні, тремтячою пухкенькою рукою, Кузяк Віктор Степанович, найбільш корумпований очільник Управління капітального будівництва, поставив заяву на звільнення на стіл нового очільника області – Ігоря Сопеля. Про це йдеться на сторінці ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

Мотиви такого рішення нам поки невідомі (тай, насправді, не важливі вони, адже кримінальні провадження розслідуються, ми системно спілкуємось із правоохоронними органами та надаємо їм вичерпні підтверджуючі дані щодо корупції, яка була породжена жадібним Кузяком в стінах ОДА). Тому, ми впевнені, звільнення Кузяка з посади не звільнить його від відповідальності перед Законом.

Сьогодні ми просто радіємо цій світлій новині, адже тепер область має надію, що будівництво нових об’єктів та ремонт уже існуючих, будуть виконані без порушень норм та крадіжок із бюджету заради власної наживи. Дякуємо новому голові Тернопільської ОДА, який всього за 5 днів зміг викликати в корупціонера Кузяка бажання написати заяву на звільнення, – йдеться у дописі.