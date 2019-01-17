На Тернопільщині виявили порушників зі зброєю

13-14 січня 2019 року Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області було проведено черговий рейд по боротьбі з браконьєрством.

Під час проведення рейду в межах Підволочиського та Гусятинського районів виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП одинадцять порушників правил рибальства та одного порушника правил полювання за ч.1 ст. 85 КУпАП.

Крім того в понеділок, 14 січня 2019 року на території Підволочиського району, поблизу природного заповідника «Медобори» було виявлено факт незаконного полювання невідомими особами. Затримати порушників не вдалось, проте, при їх переслідуванні, знайдено дві мисливські гладкоствольні рушниці, які здано в Тернопільський ВП ГУНП у Тернопільській області.

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