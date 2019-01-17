Тернопільська міська рада попала під роздачу

Тернопільській міській раді Антимонопольним комітетом надано рекомендації вжити заходів щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом встановлення для суб’єктів господарювання єдиного підходу при визначенні орендної плати за земельні ділянки однакового цільового призначення.

Дії міської ради по встановленню суб’єктам господарювання різних відсоткових ставок орендної плати від нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності з однаковим цільовим призначенням містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50 та абзацом 8 частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування, в частині дій, внаслідок яких окремим суб’єктам господарювання створюються дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами.