На Тернопільщині за добу сталося 18 ДТП

Вчора на території Тернопільської області сталося 18 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Серед них:

у 9-ти випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;

у 3-х ДТП винуватці залишили місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП будуть встановлювати їх особи й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;

у 5-ти випадках ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд.

одна з автопригод, на жаль, сталася з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.

Наголошуємо: під час руху будьте уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань. Крім того, з повагою ставтесь до інших учасників дорожнього руху, а у разі виникнення непередбачуваних ситуацій — звертайтесь на лінію 102.