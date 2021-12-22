12:00 | 22.12.2021
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На Тернопільщині за добу сталося 18 ДТП

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Вчора на території Тернопільської області сталося 18 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Серед них:
🔺у 9-ти випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;
🔺у 3-х ДТП винуватці залишили місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП будуть встановлювати їх особи й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;
🔺у 5-ти випадках ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд.
🔺 одна з автопригод, на жаль, сталася з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.

Наголошуємо: під час руху будьте уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань. Крім того, з повагою ставтесь до інших учасників дорожнього руху, а у разі виникнення непередбачуваних ситуацій — звертайтесь на лінію 102.

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