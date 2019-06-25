У Чорткові викрали Lexus з-під будинку

Минулої суботи (22 червня) близько третьої ночі невідомі викрали Lexus RX350.

Як повідомили журналістам Чортків.City у Чортківському відділі поліції, на камерах відеоспостереження, що встановлені у дворі за вказаною адресою, видно, як перед часом скоєння злочину до будинку під’їхало Daewoo.

Крадій міг приїхати саме цим авто – одна з кількох версій слідчих, але, щоби уникнути камери, злочинець запросто й вільно міг прийти пішки, як кажуть поліцейські.

Факт – Lexus(а) не стало (!), хоч і був зачинений. На часі поліція продовжує розшук викраденого автомобіля та зловмисника.

Чортківський відділ поліції звертається з проханням до тих, хто міг стати випадковим свідком скоєння даного злочину або має інформацію про викрадене авто, – із найменшими свідченнями щодо цього телефонуйте на лінію «102».

ЧортківCity