11:24 | 29.09.2022
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На Тернопільщині за добу виявили 250 нових хворих на COVID-19

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На Тернопільщині за добу виявили 250 нових хворих на COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли двоє людей, це чоловік та жінка 1973 року народження, обоє вони жителі Тернопільського району. 

Найбільше інфікованих коронавірусом за добу – у Тернопільському районі, їх 155. У Чортківському – 68 та у Кременецькому районах – 26 людина. За весь час пандемії коронавірусом інфікувалася 160 108 людей, одужали 154 827 осіб, померли 2 455 людей.

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