На Тернопільщині за добу виявили 250 нових хворих на COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли двоє людей, це чоловік та жінка 1973 року народження, обоє вони жителі Тернопільського району.

Найбільше інфікованих коронавірусом за добу – у Тернопільському районі, їх 155. У Чортківському – 68 та у Кременецькому районах – 26 людина. За весь час пандемії коронавірусом інфікувалася 160 108 людей, одужали 154 827 осіб, померли 2 455 людей.