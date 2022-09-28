На Тернопільщині провели командно-штабні навчання системи цивільного захисту населення. Основна мета – визначити рівень готовності органів управління і сил цивільного захисту Тернопільського району до дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в умовах режиму воєнного часу.

Перший заступник начальника ОВА Ігор Дем’янчук зазначив, що необхідно перевірити системи управління цивільного захисту Тернопільського району.

“Ми повинні на практиці перевірити стан захисту Тернопільщини у випадку надзвичайних ситуацій. Наближається зима і вся інфраструктура повинна справно функціонувати. Також треба обіграти різного роду надзвичайні ситуації, адже ми в стані війни й маємо бути готові до всього”, – сказав перший заступник Начальника ОВА Ігор Дем’янчук.