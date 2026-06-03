В Україні офіційно врегулювали використання сирен під час хвилини мовчання

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку оповіщення населення у сфері цивільного захисту. Відтепер на державному рівні врегульовано використання систем оповіщення під час заходів із вшанування пам’яті загиблих.

Зокрема, нововведення стосуються проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 на знак пам’яті про людей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Також зміни передбачають використання систем оповіщення під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада о 16:00 в пам’ять про жертв Голодомору 1932–1933 років.

Для інформування населення можуть використовуватися гучномовці, електронні табло та інші елементи централізованих систем оповіщення.

Водночас уряд наголошує, що у разі виникнення загрози або надзвичайної ситуації всі технічні засоби негайно переводяться в режим оповіщення про небезпеку.

У Тернопільській ОВА зазначають, що такі зміни дозволять гідно вшановувати пам’ять загиблих та водночас забезпечувати безперебійну роботу систем цивільного захисту.

Відповідні зміни внесено до Положення про організацію оповіщення населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Нововведення набули чинності згідно з постановою уряду №626 від 20 травня 2026 року.