На Тернопільщині засудили інформатора, який «зливав» дані про ТЦК у Telegram

У Тернопільській області суд виніс вирок чоловікові, який тривалий час поширював інформацію про переміщення військовослужбовців та мобілізаційні заходи.

Йдеться про уродженця села Передмістя Бучацького району, який упродовж близько півтора року систематично збирав і публікував дані, що могли зашкодити обороноздатності України.

⚖️ Як діяв інформатор

Чоловік зареєстрував акаунт у месенджері Telegram та долучився до каналу з аудиторією близько 11 тисяч підписників. Там він за власною ініціативою почав:

повідомляти про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП

поширювати інформацію про переміщення мобільних груп

вказувати час і локації проведення мобілізаційних заходів

Його дописи охоплювали період з квітня 2023 року до жовтня 2024 року.

Зокрема, він неодноразово інформував про ситуацію у Бучацькій громаді, а також повідомляв про переміщення військових між населеними пунктами та їх перебування на виїздах із міста.

⚠️ Наслідки таких дій

Опублікована інформація:

була відкритою для широкого кола користувачів

відповідала реальним локаціям військових

допомагала військовозобов’язаним уникати мобілізації

У результаті це:

ускладнювало проведення мобілізаційних заходів

перешкоджало роботі Збройних Сил України

підривало обороноздатність держави

🏛️ Вирок суду

Бучацький районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Суд призначив покарання:

5 років позбавлення волі

звільнення від відбування з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців

Також на засудженого покладено обов’язки:

з’являтися до органу пробації

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи

не виїжджати за кордон без дозволу

Окрім цього, у нього конфіскували мобільний телефон iPhone 13 Pro, який використовувався для поширення інформації.

📌 Важливо

Цей випадок демонструє, що поширення даних про переміщення військових або мобілізаційні заходи під час воєнного стану розцінюється як злочин і тягне за собою кримінальну відповідальність.