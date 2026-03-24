На Тернопільщині за добу — 11 пожеж, більшість у природних екосистемах

За минулу добу в Тернопільській області рятувальники ліквідували 11 пожеж, з яких 9 виникли у природних екосистемах. Загальна площа загорянь перевищила 3 гектари.

Найбільші осередки пожеж сухої трави зафіксовано:

  • у селі Ступки — 1 га

  • у селі Заривинці — 1 га

  • у селі Трибухівці — 1 га

Інші випадки:

  • Гусятин — 0,01 га

  • село Урмань — 0,035 га

  • Тернопіль (вул. Тарнавського та Петра Батьківського) — 0,01 га та 0,06 га

  • село Петриків — 0,005 га (ліквідовано до прибуття рятувальників)

  • Підволочиськ — 0,01 га

Окрім загорянь у природних екосистемах:

  • у селі Великий Глибочок горіла закинута будівля (4 м²), рятувальники не допустили поширення вогню

  • у Шумську вночі 24 березня сталася пожежа житлового будинку (70 м²), знищено покриття та перекриття, пошкоджено стіни

📊 Статистика з початку року

Від початку 2026 року в області:

  • 97 пожеж у природних екосистемах

  • площа — близько 45 гектарів

⚠️ Причини

За попередніми даними, більшість таких пожеж виникає через людський фактор — спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем.

