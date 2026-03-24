На Тернопільщині за добу — 11 пожеж, більшість у природних екосистемах
За минулу добу в Тернопільській області рятувальники ліквідували 11 пожеж, з яких 9 виникли у природних екосистемах. Загальна площа загорянь перевищила 3 гектари.
Найбільші осередки пожеж сухої трави зафіксовано:
у селі Ступки — 1 га
у селі Заривинці — 1 га
у селі Трибухівці — 1 га
Інші випадки:
Гусятин — 0,01 га
село Урмань — 0,035 га
Тернопіль (вул. Тарнавського та Петра Батьківського) — 0,01 га та 0,06 га
село Петриків — 0,005 га (ліквідовано до прибуття рятувальників)
Підволочиськ — 0,01 га
Окрім загорянь у природних екосистемах:
у селі Великий Глибочок горіла закинута будівля (4 м²), рятувальники не допустили поширення вогню
у Шумську вночі 24 березня сталася пожежа житлового будинку (70 м²), знищено покриття та перекриття, пошкоджено стіни
📊 Статистика з початку року
Від початку 2026 року в області:
-
97 пожеж у природних екосистемах
-
площа — близько 45 гектарів
⚠️ Причини
За попередніми даними, більшість таких пожеж виникає через людський фактор — спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем.