Тернопільщина перевищує норми споживання електроенергії. Без світла майже 1000 населених пунктів та частково Тернопіль

У зв’язку зі зниженням потужностей об’єктів живлення, сьогодні в області знову будуть застосовані аварійні відключення. Станом на 11 годину 26 жовтня вимкнено 950 населених пунктів та частково Тернопіль. Тернопільщина перевищує доведені нам норми споживання електроенергії. Через це, в режим економії переведено 51 600 кВт.

Нагадуємо, що енергосистема країни зазнала значних руйнувань внаслідок ракетних обстрілів. Об’єкти, які генерують електропостачання, не витримують навантаження, тому «Укренерго» доводиться коригувати його екстрено, з огляду на роботу системи.

В Україні є одна енергосистема і Тернопільщина є її частиною. Відтак, чи буде баланс у споживанні та генеруванні електроенергії залежить від усіх областей нашої держави.

Коли потужності вистачає, – світло відновлюється. Так було вчора ввечері. Зранку ж знову напруга падає і живлення не вистачає. «Укренерго» реагує на ситуацію миттєво. Це стосується, як питання відключення від електроенергії, так і його відновлення.