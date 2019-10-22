Львівське сміття знову звозять під Тернопіль

Прикра подія сталася в селі Довжанка Тернопільського району. У понеділок зранку на сільському пасовищі на околиці села було виявлено кілька тонн сміття. Сільський голова Олег Ткач негайно виїхав на місце і викликав поліцію та екологічну інспекцію. Вони обстежили територію, зробили певні заміри, аби визначити розмір збитків. У поліції сказали, що будуть відкривати кримінальне провадження.

«Сміття стовідсотково має «львівське походження», — стверджує довжанківський сільський голова. — У ньому було виявлено чимало документів львівських фірм, квитанції про надання послуг тощо. Я зателефонував у мерію Львова, спілкувався з секретарем пана Садового. Мені пояснили, що мерія уклала угоди на вивіз сміття з двома фірмами, тож вони спробують розібратися і зв’яжуться зі мною. На разі на тому й усе. Ми могли б, звичайно, прибрати це сміття, але тоді важче буде комусь щось довести. А такі речі, я вважаю, мають бути покарані. Тому прошу всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звернутись у сільську раду!»

Нагадаємо, на Тернопільщині вже неодноразово затримували фури з львівським сміттям.

За інф. Подільське слово