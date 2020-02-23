На Тернопільщину насувається циклон з Польщі: оголошено помаранчевий рівень небезпечності

У зв’язку з проходженням активних атмосферних фронтів від циклону, що переміщується з Польщі на Південний Схід України, по території Тернопільщини 23-24 лютого очікується ускладнення погодних умов – говориться в повідомленні Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

Обласні синоптики попереджають про можливі стихійні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності та прогнозують на період з 20.00 годин 23 лютого по 20.00 годин 24 лютого наступну погоду:

хмарно та опади, а вночі місцями значні (дощ та мокрий сніг), на дорогах ожеледиця;

вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, вранці та вдень сильний вітер 25 – 28 м/с, хуртовина;

температура впродовж доби 1 – 6º тепла.

Ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності; 24 лютого – ІІ (помаранчевому) рівню небезпечності.

Для довідки «Погляд» інформує, що з метою кращого сприйняття попереджень про загрозу виникнення метеорологічних явищ впроваджено кольорове позначення:

жовтий – небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності;

помаранчевий – стихійні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності;

червоний – стихійні метеорологічні явища ІІІ рівня небезпечності;

для позначення відсутності метеорологічних явищ І-ІІІ рівнів небезпечності слід використовувати зелений колір.