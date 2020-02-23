Тернополяни одні з перших зможуть переглянути один із найкращих українських фільмів, знятих за останнє десятиріччя

12 -го березня 2020 року вперше за часи незалежності України на кіноекрани вийде фільм, створений за мотивами твору Тараса Шевченка. Стрічка знята режисером Михайлом Іллєнком за мотивами балади «У тієї Катерини…», а її сюжет охоплює 400 років історії України.

А тернополяни цей фільм зможуть переглянути вже 27 лютого.

Показ фільму та зустріч із творчою групою “Толоки” відбудуться в кінотеатрі «Палац Кіно» (вул. Івана Франка, 8) 27 лютого о 19:00.

Запрошуємо зареєструватися,щоб гарантовано отримати запрошення на показ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9i4QfIfVkJqMOUcmayD05b-ohzPeYN6ic5AKBU8llM6JDpQ/viewform

Режисером, автором сценарію та співпродюсером фільму є Михайло Іллєнко: «Наш фільм – це чотирьохсотрічна подорож хати Катерини просторами ризикованого землеробства за умов, несумісних з життям, у пошуках таємниці толоки. Толока має багато таємниць. Толока – не лише будівельний процес. Це стратегічний ресурс існування України навіть тоді, коли вона ще не називалася Україною».

Романтична балада «Толока» створена компанією «Іллєнко Фільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution.

«”Толока” – один із найкращих українських фільмів, знятих за останнє десятиріччя. Автору вдалось охопити найвизначніші моменти української історії. Хочеться, щоб цей фільм подивилось якомога більше глядачів», – наголосив генеральний директор компанії Ukrainian Film Distribution Андрій Дяченко.

Спродюсували картину Михайло Іллєнко, Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлія Чернявська та Віталій Шереметьєв.

Напередодні старту прокату команда фільму оголосила про спільний проєкт з фондом «Повернись живим», за умовами якого сім гривень з кожного квитка на «Толоку» будуть перераховані Фонду і спрямовані на допомогу армії.

Засновник Фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега прокоментував співпрацю з «Толокою» так: «Цей фільм для мене звучить як гімн українського волонтерства. Тому якщо ви колись допомагали армії та Майдану, чи брали участь в історичних подіях у будь-який спосіб – то зможете відчути, що він про вас. Я гарантую, що це кіно не залишить вас байдужими. І саме тому ми погодилися з ним співпрацювати».

Ідея створення фільму про феномен толоки, до якого ніхто раніше не звертався, з’явилася у Михайла Іллєнка 53 роки тому: після розмови з братом, відомим режисером Юрієм Іллєнком. В основу стрічки лягли 66 рядків Шевченкової балади «У тієї Катерини…», а доповнився сюжет спогадами з дитинства легендарного актора Івана Миколайчука. Силуети дійових осіб почали виростати до неочікуваних масштабів після зустрічей Михайла Іллєнка з добровольцями та волонтерами АТО, до яких режисер їздив протягом 2014-2016 років, показуючи фрагменти незавершеної «Толоки» разом з фільмом «ТойХтоПройШовКрізьВогонь».

За задумом режисера, першими глядачами «Толоки» стали саме військовослужбовці та мирне населення зони проведення Операції об’єднаних сил (ООС). Допрем’єрний тур картини зоною ООС пройшов восени 2019 року, за підтримки Українського культурного фонду. Михайло Іллєнко та актори стрічки відвідали понад двадцять міст та селищ Донецької і Луганської областей.

Синопсис: У Тараса Шевченка є балада про те, як закохалися у Катерину троє козаків. Свій вибір Катерина довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим… Чекати «брата» Катерині у сюжеті фільму доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, пролітає крізь історію України, відтворює її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову піднімає її з руїн.

Вік української хати короткий – від війни до війни. Якби не толока, не було б де й зустріти свого коханого. Завдяки толоці жодна хата в Україні ніколи не була «скраю», завжди у центрі громади.

Лейтмотивом фільму стала авторська версія української народної пісні «Чорні очка, як терен» (в інтерпретації Михайла Іллєнка – «Українська народна Камасутра»). Пісню у фільмі виконали відомі музиканти, актори, волонтери. Саунд-продюсером треку є Сергій Фоменко («Фома»).

Кінопроєкт «Толока» став одним із переможців 3-го конкурсного відбору Держкіно. У результаті дофінансування картина отримала державну фінансову підтримку розміром майже 28,4 мільйони гривень, що становить 98% від загальної вартості виробництва.

Промокампанія фільму проходить за підтримки Благодійного фонду Ігоря Янковського. Генеральним медіапартнером є телеканал «ICTV».

Показ фільму та зустріч із творчою групою “Толоки” в Тернополі відбудуться за підтримки КП “Тернопільська кінокомісія” в кінотеатрі «Палац Кіно» (вул. Івана Франка, 8) 27 лютого о 19:00. Початок прес-конференції о 18-30.

Запрошуємо зареєструватися,щоб гарантовано отримати запрошення на показ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9i4QfIfVkJqMOUcmayD05b-ohzPeYN6ic5AKBU8llM6JDpQ/viewform



Михайло Іллєнко – український кінорежисер, сценарист, актор, академік Національної академії мистецтв України, Заслужений діяч мистецтв України, Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2007). З 1997 року – організатор кінофестивалю «Відкрита Ніч». З 1994 року – керівник курсу режисури художнього фільму Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. З 2002 по 2003 рік – декан кінофакультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Член Національної спілки кінематографістів України. Михайло Іллєнко став першим головою правління Української Кіноакадемії. Найбільш відомі режисерські робити Іллєнка: «Фучжоу», «Сьомий маршрут», ТойХтоПройшовКрізьВогонь» та ін.

«ТОЛОКА»

У кіно з 12.03.2020

Країна: Україна

Компанія: «Іллєнко Фільм»

Хронометраж: 116 хв.

Жанр: романтична балада

Режисер: Михайло Іллєнко

Автор сценарію: Михайло Іллєнко

Оператор: Олександр Кришталович

Композитор: Роман Вишневський

Художник-постановник: Роман Адамович, Микола Кіщук

Продюсери: Михайло Іллєнко, Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлія Чернявська та Віталій Шереметьєв

Звукорежисер: Артем Мостовий

У ролях: Іванна Іллєнко, Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк, Олег Примогенов, Сергій Романюк, Мирослав Гай, Дмитро Рибалевський, Василь Кухарський, Костянтин Войтенко, Тетяна Нагірняк, Євгенія Конюх, та ін.

Камео-ролі у стрічці виконали зірки українського кіно, музики і телебачення: Ахтем Сеітаблаєв, Олег Скрипка, Сергій «Фома» Фоменко, Олег «Фагот» Михайлюта, Іван Леньо, Галя і Леся Тельнюк, Тарас Компаніченко, Дмитро і Віталій Капранови, Анна Заклецька, Роман Коляда та ін.

Дистрибутор: компанія UFD

Телевізійний партнер: телеканал ICTV

За підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури України

Партнер промокампанії: Благодійний фонд Ігоря Янковського.

Перший трейлер

Другий трейлер

Постер

Фото з бекстейджу: https://photos.app.goo.gl/d1eEQubRKs7UHt6e9

Кадри з фільму: https://photos.app.goo.gl/2SpegHjx2fL4zZLM6

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http://tolokamovie.com.ua

https://www.facebook.com/FilmToloka/

https://www.instagram.com/toloka_film/

https://www.youtube.com/channel/UCI81neQUT3DePFARUDkwehw/