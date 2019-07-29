На Тернопільщині обмежили рух вантажівок

У зв’язку з підвищенням температури повітря у світлу пору доби вище t≥28°С та з метою збереження проїзної частини автомобільних доріг загального користування від руйнувань великоваговими транспортними засобами Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звернулася до патрульної поліції з проханням забезпечити з 29 липня по 4 серпня 2019 року контроль за обмеженням руху великотоннажного автотранспорту вагою понад 24 тонни по визначених дорогах загального користування державного значення з 10:00 до 22:00 год на наступних автомобільних дорогах:

М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 1+521 – 40+338

М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка км 78+754 – 193+209

М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 237+754 – 446+641

Н-02 /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка км 20+778 – 90+758

Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль км 33+811 – 106+769

Р-24 Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам’янець-Подільський км 177+894–236+618

Р-26 Острог-Кременець км 32+800-75+860

Р-41 Обхід м. Тернополя км 0+000-12+441

Р-43 /М-19/-Ланівці- /Н-02/ км 0+000 – 56+204

Т-20-01 Бучач -Чортків-Скала-Подільська км 0+000 – 78+009

Т-20-02 Тернопіль-Скалат-Жванець км 0+000 – 175+900