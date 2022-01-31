На утримання доріг найменшого району Тернопільщини витратять понад 100 млн грн

Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації віддасть 113 млн грн ТОВ «Авакс Проф» за утримання доріг Кременецького району. Підрядник доглядатиме 616 км місцевих шляхів.

Йдеться про 105 доріг загального користування місцевого значення. Серед найдовших з них – Андрушівка-Стіжок протяжністю 30,5 км, Шумськ-Білокриниця, яка має 29 км, та Почаїв-Старий Тараж-Ридомиль-Млинівці – 20,1 км дороги. Кременецький район – найменший із трьох новоутворених районів Тернопільської області. До його складу входить вісім територіальних громад, тут проживає 144 тис. жителів.

В обов’язки підрядника входить обрізування кущів, видалення чагарників та дерев, скошування трави. Прибирання автобусних зупинок та автопавільйонів, улаштування та очищення водовідвідних канав. А також очищення доріг від снігу та посипання їх сіллю, ліквідація вибоїн.

Згідно з договором, утримувати дороги фірма буде до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у 2022 році дорожники Тернопільської області планують відремонтувати дороги регіонального та територіального значення, оскільки міжнародні та національні траси вже практично зроблені. Тому цього року капітально відремонтують дороги в межах міст Підволочиськ, Теребовля, Бережани. Середній ремонт очікує сім шляхів, зокрема Броди-Тернопіль, Тернопіль-Скалат-Жванець та Бучач-Товсте.

Про підрядника

Тернопільська компанія «Авакс Проф» зареєстрована 2010 року. В основному займається ремонтом та утриманням доріг, будівництвом, також надає послуги спецтехніки, утилізації сміття та чистить каналізації.

Власником фірми є мешканець Тернополя Олександр Ярмоленко. Його дружина Ольга Ярмоленко очолює управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Протягом 2021-2022 років фірма отримала державних замовлень на 354 млн грн, враховуючи поточну закупівлю. Серед великих підрядів – будівництво гідротехнічних веслувального каналу «Водної арени Тернополя» за 22 млн грн. А також − капітальний ремонт 1,5 км дороги Ланівці-Теофіполь вартістю 40 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було тернопільське ТОВ «Техно-Буд-Центр». Під час аукціону вони знизили пропозиції на 572 тис. грн та на 714 тис. грн, однак ціна «Авакс Проф» все одно була на 570 тис. грн дешевшою.